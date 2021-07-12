Напомним, в 2019 году в одном из интервью Дзюба сказал: "Для меня Манчини не тренер, он - бизнесмен".
"Манчини хочет техничных и быстрых игроков. А Дзюба не такой, он игрок другого плана. Поэтому он и не подошел ему. Артем обиделся и так сказал. Мы все знаем Дзюбу, он никогда не извинится. Такой человек - упрямый", - цитирует Петржелу "СЭ".
Напомним, вчера сборная Италии победила в финале чемпионата Европы-2020. В главном матче континентального первенства итальянцы, которых возглавляет Роберто Манчини, в серии послематчевых пенальти обыграли сборную Англии. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью 1:1. В серии одиннадцатиметровых ударов Италия победила со счетом 3:2.
Роберто Манчини возглавлял "Зенит" с 2017 по 2018 год. Под руководством 56-летнего специалиста петербургский клуб занял лишь 5-е место в Российской Премьер-лиги, а также дошел до 1/8 финала Лиги Европы.
Петржела: Дзюба - упрямый. Он никогда не извинится перед Манчини
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела вспомнил критику нападающего Артема Дзюбы в адрес Роберто Манчини, который накануне выиграл Евро-2020 во главе сборной Италии.
Фото: "Getty Images"
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