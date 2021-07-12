"Можно ли рассчитывать, что Кремль всеми башнями повернется к футболу? Нет, это не функция Кремля. Никакие башни поворачиваться не будут, этим должны заниматься профессионалы. Глава государства много делает для развития спорта, а все остальное - это работа профессионалов", - сказал Песков.
Напомним, сборная России по футболу заняла последнее, 4-е место, на Евро-2020. В квартете с Бельгией, Финляндией и Данией россияне набрали 3 очка, одержав одну победу (над финнами - 1:0). 8 июля Станислав Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России, проработав в ней 5 лет. Перед этим Черчесов дал большую пресс-конференцию, где отчитался о выступлении национальной команды на чемпионате Европы.
Ближайшие матчи сборная России проведет в сентябре. Национальной команде предстоит провести 3 матча отборочного турнира чемпионата мира-2022.
Источник: РБК-Спорт
Песков: никакие башни Кремля в сторону футбола поворачиваться не будут
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что проблемами национальной команды страны должны заниматься профессионалы.
Фото: "Getty Images"
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