По данным источника, в клубы направлены документы, в которых идет речь о реформировании лиг в российском футболе. В качестве автора документа, получившего название "Реформа клубного футбола", выступил Проектный офис РФС.
Авторы отмечают, что предпосылкой к началу реформы служит понижение клубов в таблице коэффициентов, приводящее к уменьшению количества представителей России в еврокубках и падению денежного оборота в индустрии.
Предлагается проводить розыгрыши РПЛ по швейцарской системе. Количество команд останется таким же - 16. Турнир по-прежнему будут проводить по системе "осень-весна" .
ФНЛ планируют проводить в два чемпионата - весенний и осенний. Предполагается, что в турнире будут участвовать 20 команд, разделенных на две группы по 10 команд. Группы намерены делить по спортивному принципу на основе выступлений в предыдущем сезоне. Повышение в РПЛ и понижение в ФНЛ из Премьер-Лиги будут происходить весной, чтобы синхронизировать две лиги. Повышение в ФНЛ и понижение в классе будут происходить осенью, что позволит синхронизировать ФНЛ и Новую Лигу.
Также будут проводиться соревнования в Новой Лиге А и Новой Лиге Б. Система проведения - "весна-осень". Количество участников пока окончательно не определено. Предполагается, что это будут две группы по 12-16 команд.
Кроме того, предусмотрены соревнования в четырех зонах низшего дивизиона - Юг, Запад, Центр и Урал-Поволжье. Система проведения - "весна-осень". Число участников пока не определено, но ожидается, что оно составит от 64 до 80 команд.
Источник: РБ Спорт
Источник: РФС намерен перевести РПЛ на швейцарскую систему
Российский футбольный союз разработал проект реформы футбола в стране.
Фото: РФС
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