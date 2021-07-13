По данным источника, 24-летний анголец привлек внимание "Краснодара". Сообщается, что генеральный директор "быков" Владимир Хашиг обращался в итальянский клуб, чтобы узнать условия возможного трансфера.
Нзола защищает цвета "Специи" с сезона-2019/2020. Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2023 года. В минувшем розыгрыше Серии А Мбала провел 25 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 млн евро.
Источник: "Спорт-экспресс"
СМИ: "Краснодар" проявляет интерес к нападающему "Специи" Нзоле
Форвард "Специи" Мбала Нзола может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Специя"
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