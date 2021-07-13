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Аршавин - об аренде Михайлова в "Шальке": никаких ограничений не ставим и готовы оставить его там, если он сможет закрепиться

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам "Зенита" Андрей Аршавин раскрыл позицию клуба относительно аренды атакующего полузащитника Ярослава Михайлова в "Шальке-04".
Фото: ФК "Зенит"
"Ярослав был одним из лидеров молодёжной команды. Мы предложили, чтобы сначала он приехал и потренировался с "Шальке" - и он смог произвести позитивное впечатление на тренера.

Он переходит в аренду на один год, но никаких ограничений мы для него и для себя не ставим. Если он сможет закрепиться в "Шальке-04", будет востребован в Германии — мы готовы его оставить там. Он сможет по-другому взглянуть на футбол, что поможет его развитию", - цитирует Аршавина пресс-служба "Зенита".

18-летний игрок провел 19 матчей за петербургский "Зенит" в Молодежном первенстве России, в которых трижды ассистировал партнёрам. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 75 тысяч евро.

В настоящее время "Шальке", помимо Михайлова, располагает четырьмя игроками на позиции атакующего полузащитника.

Также Аршавин отметил, что "Зенит" предлагал немецкому клубу ещё нескольких футболистов, однако договоренности удалось достичь только по аренде Ярослава.

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Теги: Михайлов Аршавин Зенит Шальке-04
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