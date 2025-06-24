«Сможет ли Умяров попасть в сборную? Мне кажется, что эта тема закрыта. Словно дверь железная грохнулась перед ним. Кисляк и Глебов никогда не впустят в сборную Умярова. Пока они живы, а они еще дети, Умяров не попадет в сборную. Они не на 5% или 10% его сильнее, они намного сильнее. И там еще Фомин есть. Так получилось, что у нас есть целое поколение таких ребят на этой позиции. Карпина понимаю в этой ситуации. А зачем ему эксперименты, чтобы просто дергать Умярова? Есть футболисты сильнее», — заявил Гурцкая «РБ Спорт».
В мае 2025 года Умярова попал в расширенный список сборной России, но свой первый вызов в основную национальную команду он так и не получил. Ранее он выступал только за молодежную сборную России U-21, проведя 19 матчей, в которых забил 1 гол.
Наиль Умяров выступает за «Спартак» с января 2019 года, перейдя из «Чертаново» за 300 тысяч евро. С тех пор он провёл 164 матча, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года.
По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего полузащитника составляет 4 миллиона евро.
Гурцкая: Кисляк и Глебов никогда не впустят в сборную России Умярова
Футбольный функционер Тимур Гурцкая прокомментировал перспективы полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в сборной России.
Фото: ФК "Спартак"