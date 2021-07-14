- Удивился ли, что ЦСКА предложил продлить контракт, с учетом всего, что со мной было в последние 2-3 года? Не сказал бы. Надеялся на это. В конце сезона я играл во всех матчах, благо здоровье позволяло. Перед последней игрой меня вызвали в клуб - у ЦСКА было желание продлить контракт еще на год. Мы обсудили это, потом команда провела эту игру, я еще раз приехал и спокойно подписал контракт. Продлил ли без раздумий? Да. Москва, ЦСКА - чего тут думать? - передает слова Васина Sport24.
32-летний центральный защитник ЦСКА Виктор Васин в прошедшем сезоне провел за красно-синих 17 матчей в различных турнирах и оформил в них 2 результативных передачи. Футболист впервые стал игроком "армейцев" в январе 2011 года, сезон-2014/2015 отыграл в аренде в "Мордовии", осеннюю часть сезона-2016/2017 - в аренде в "Уфе". В сезоне-2018/2019 Васин провел за ЦСКА всего 6 матчей, в сезоне-2019/2020 - 12 матчей, при этом игрок неоднократно совершал грубые ошибки в обороне, приводившие к пропущенным голам.
Васин: без раздумий продлил контракт. Москва, ЦСКА - чего тут думать?
Центральный защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал об обстоятельствах продления своего контракта с клубом.
Фото: ПФК ЦСКА
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