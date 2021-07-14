- Будем честны, невозможно забыть щитки и не выйти из-за этого на поле. Это бред. В такой ситуации ты берешь щитки у соседа и выходишь. На бровке произошло недопонимание. Идут последние минуты матча, приближается замена. Несколько игроков разминаются, и кто-то из штаба кричит: "Выходи!" Тебе ничего не слышно. Я так до конца и не понял, зовут ли меня тоже или нет. Пошел на скамейку вместе с партнером. К нему подбегает тренер, начинает давать указания. Ко мне никто не подходит - спокойно сижу. Через полминуты подбегают: "Ты чего сидишь? Переодевайся!". А партнер уже стоит в гетрах. Я бы вышел на поле, если бы не было этого правила с тремя паузами на выход игроков, - приводит слова Васина Sport24.
27 сентября 2020 года в матче 9 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Локомотив" (0:1) произошла непонятная ситуация с заменами в концовке игры. Отозванные из разминочной зоны нападающий Адольфо Гайч и центральный защитник Виктор Васин вернулись на скамейку запасных ЦСКА, Гайч переоделся и отправился на замену, в то время как Васин, как показалось, не хотел выходить на поле и медлил с облачением в игровую форму. В итоге на замену вышел один аргентинец, а российский защитник остался на скамейке. На пресс-конференции после игры главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в шутку объяснил эту ситуацию тем, что Васин забыл в раздевалке щитки, из-за чего и не смог выйти на поле.
Васин рассказал, что случилось в ситуации с "забытыми щитками"
Центральный защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, что на самом деле произошло в концовке матча 9 тура РПЛ с "Локомотивом" (0:1), когда он "забыл щитки" и не вышел на замену.
Фото: Sport24
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