Матчи Скрыть

Сделать ставку

Кубок Матч Премьер

Химки
18:00
СочиНе начат
П1 2.75X 3.4П2 2.41
Рубин
21:00
СпартакНе начат
П1 3.3X 3.6П2 2.08

Глушаков – о сборной России: у нас не все решает главный тренер, есть какие-то советчики, влиятельные люди

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков поделился мыслями о критериях вызова игроков в национальную команду.
Фото: РПЛ
- Я не сыграл при Черчесове на ЧМ-2018 и ЧЕ-2020? Считаю, он не вызвал меня не по спортивному принципу. Возможно, это касается не только меня. Значит, у нас в сборной не все решает главный тренер, есть какие-то советчики, влиятельные люди, - передаёт слова футболиста "СЭ"

За свою карьеру Глушаков провёл 328 матчей в высшем российском дивизионе. За это время полузащитник успел сыграть за четыре команды. Первым клубом Глушакова на уровне высшего российского дивизиона стал "Локомотив", в котором Денис находился на протяжении пяти сезонов, далее последовал переход в "Спартак". После 6-летнего пребывание в стане красно-белых полузащитник на правах свободного агента перешёл в грозненский "Ахмат", а с октября 2020 года выступает за подмосковные "Химки".

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера сборной России рассматриваются кандидатуры Йоахима Лева, Владимира Петковича и Доменико Тедеско.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Глушаков Химки Сборная России Черчесов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Глава судейского комитета УЕФА - о фоле на Стерлинге в полуфинале Евро: пенальти был назначен правильно
Влашичу и ЦСКА пора расстаться. Отпустят ли хорвата в «Милан»?
Бывший полузащитник ЦСКА Вернблум объявил о завершении карьеры
Селюк: если у ЦСКА есть предложения по Гогуа, то мы будем их тщательно рассматривать 1
"Челси" предложил 100 млн евро за Кьезу, но "Ювентус" отказался вести переговоры
Пономарев: на месте Дзагоева выбрал бы "Краснодар", ему не надо оставаться в ЦСКА эксклюзив
Семак: "Локомотив" - наш принципиальный соперник. Нас ждет очень тяжелый и сложный матч
Глушаков – о сборной России: у нас не все решает главный тренер, есть какие-то советчики, влиятельные люди 1
Глушаков – о кандидатах на пост главного тренера сборной: на Бердыева и Семина не будут влиять агенты, навязывать им игроков 1
Реформа как спасение российского футбола. Почему РФС поступает правильно 8
Официально: Онугха стал игроком "Крыльев Советов"
Президент "Реала" - о Роналду: этот парень идиот, он сумасшедший 4
Алексей Березуцкий - о контракте Дзагоева: продление может и не произойти, но все должно быть хорошо
Ракицкий – о новом контракте: переговоров нет, хотя изначально руководство обещало мне продление
СМИ: форвард "Спартака" может перейти в "Зенит" 5
Источник: ЦСКА планирует летом расстаться Бийолом, Бистровичем и Гогуа 7
Источник: "Динамо" не интересуется Дзагоевым или Цубером
Васин рассказал, что случилось в ситуации с "забытыми щитками" 2
СМИ: у Дзагоева есть предложения от "Краснодара", "Рубина" и "Динамо" 14
Ловчев - о лимите на легионеров: никто из футболистов, у которых можно было бы чему-то поучиться, к нам не едет 11
СМИ: защитник "Рубина" Старфельт перейдет в "Селтик" 1
Васин: за несколько месяцев до конца сезона думал заканчивать с футболом 16
"Рубин" - "Спартак". Где смотреть матч онлайн 14 июля 2021
"А где москвичи?" Ловчев высказался на тему отсутствия в сборной России игроков из больших городов 5
Румынский ЧФР стал первым клубом, вышедшим в следующий раунд еврокубков из-за отмены "правила выездного гола"
Васин: без раздумий продлил контракт. Москва, ЦСКА - чего тут думать? 4
Сакки - о финале Евро-2020: англичане забили гол и начали защищаться, как команды, играющие в "катеначчо" 1
Стали известны 12 участников второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, солигорский "Шахтер" уступил "Лудогорцу"
СМИ: ЦСКА отпустит Влашича в "Милан" только при полноценном трансфере 24
Источник: сборные Италии и Аргентины планируют сыграть на стадионе имени Марадоны матч его памяти
Все новости
-