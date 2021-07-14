- Я не сыграл при Черчесове на ЧМ-2018 и ЧЕ-2020? Считаю, он не вызвал меня не по спортивному принципу. Возможно, это касается не только меня. Значит, у нас в сборной не все решает главный тренер, есть какие-то советчики, влиятельные люди, - передаёт слова футболиста "СЭ"
За свою карьеру Глушаков провёл 328 матчей в высшем российском дивизионе. За это время полузащитник успел сыграть за четыре команды. Первым клубом Глушакова на уровне высшего российского дивизиона стал "Локомотив", в котором Денис находился на протяжении пяти сезонов, далее последовал переход в "Спартак". После 6-летнего пребывание в стане красно-белых полузащитник на правах свободного агента перешёл в грозненский "Ахмат", а с октября 2020 года выступает за подмосковные "Химки".
Ранее сообщалось, что на пост главного тренера сборной России рассматриваются кандидатуры Йоахима Лева, Владимира Петковича и Доменико Тедеско.
Глушаков – о сборной России: у нас не все решает главный тренер, есть какие-то советчики, влиятельные люди
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков поделился мыслями о критериях вызова игроков в национальную команду.
Фото: РПЛ
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