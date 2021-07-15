Игрок красно-белых считает, что голкиперы на Евро-2020 продемонстрировали высокий показатель отражённых пенальти в связи с тем, что "угадывали угол", а не реагировали по мячу.
"Я пишу именно "угадывает угол", потому что и Доннарумма, и другие топы на Евро-2020 точно гадали при пенальти, никто по удару не реагировал. Мне вообще странно видеть, столько людей убеждены, что пенальти надо брать по удару на реакцию.
Мне кажется, многие понимают выражение "гадать при пенальти" слишком буквально. А суть вот в чем: поймать момент и пойти в сторону тогда, когда бьющий уже не может поменять решение", - написал Ребров в своём блоге на Sports.ru.
Напомним, Доннарумма отразил два удара в серии послематчевых пенальти в финальном противостоянии Евро-2020 между сборными Италии и Англии. Вратарь итальянцев был признан лучшим игроком европейского первенства.
Отметим, что Ребров последний раз защищал ворота "Спартака" в официальной встрече в октябре 2020 года в матче Кубка России против "Енисея", где красно-белые уступили со счётом 1:0.
Ребров: странно видеть, столько людей убеждены, что пенальти надо брать по удару на реакцию
Вратарь московского "Спартака" Артём Ребров поделился мнением о технике отражения ударов с одиннадцатиметровой отметки.
Фото: ФК "Спартак"
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