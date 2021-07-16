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Дзюба, по мнению Черчесова, был лучшим футболистом прошлого сезона РПЛ

Вчерашнее заседание исполкома РФС одной из тем для обсуждения заявило утверждение лучших игроков РПЛ сезона-2020/21.
Фото: "Матч ТВ"
По итогам общего голосования, нападающий "Зенита" Сердар Азмун был признан футболистом сезона.

Станислав Черчесов, недавно покинувший пост главного тренера сборной России, согласно правилам голосования, назвал свою тройку наиболее отличившихся игроков.

Топ-3 специалиста выглядит следующим образом:

1. Артем Дзюба ("Зенит");

2. Сердар Азмун ("Зенит");

3. Кристиан Нобоа ("Сочи").

Напомним, нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артём Дзюба являлся основным форвардом национальной команды под руководством Станислава Черчесова.

Источник: Sport24

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Теги: Дзюба Черчесов Азмун Зенит
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