Дзюба, по мнению Черчесова, был лучшим футболистом прошлого сезона РПЛ

Вчерашнее заседание исполкома РФС одной из тем для обсуждения заявило утверждение лучших игроков РПЛ сезона-2020/21.

Фото: "Матч ТВ"