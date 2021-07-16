По итогам общего голосования, нападающий "Зенита" Сердар Азмун был признан футболистом сезона.
Станислав Черчесов, недавно покинувший пост главного тренера сборной России, согласно правилам голосования, назвал свою тройку наиболее отличившихся игроков.
Топ-3 специалиста выглядит следующим образом:
1. Артем Дзюба ("Зенит");
2. Сердар Азмун ("Зенит");
3. Кристиан Нобоа ("Сочи").
Напомним, нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артём Дзюба являлся основным форвардом национальной команды под руководством Станислава Черчесова.
Источник: Sport24
Дзюба, по мнению Черчесова, был лучшим футболистом прошлого сезона РПЛ
Вчерашнее заседание исполкома РФС одной из тем для обсуждения заявило утверждение лучших игроков РПЛ сезона-2020/21.
Фото: "Матч ТВ"
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