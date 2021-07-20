"Я думал об уходе в 2018-м, когда вместо Манчини пришёл Семак. У меня оставался год контракта, в команде были Лунёв и Лодыгин, так что думал об аренде — ну а через год и о полноценном уходе. Потом ушёл Лодыгин. Первый золотой сезон я почти полностью просидел в запасе, ну а потом ситуация изменилась", - приводит слова Кержакова Sports.ru.
Михаил является воспитанником сине-бело-голубых. Его контракт с петербуржцами рассчитан до лета следующего года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги голкипер провел 18 матчей, в которых пропустил 13 мячей и 7 раз отыграл на "ноль". Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 млн евро.
Михаил Кержаков рассказал, что думал об уходе из "Зенита", когда вместо Манчини пришел Семак
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков признался, что задумывался об уходе из санкт-петербургского клуба в 2018 году.
Фото: ФК "Зенит"
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