22-летний канадец готов приступить к тренировкам с командой сразу после получения рабочей визы.
Эннин знаком с реалиями отечественного футбола: в прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за "Томь", которую возглавлял нынешний наставник нижегородцев Александр Кержаков.
В первенстве ФНЛ-2020/2021 Эннин принял участие в 19 матчах томской команды, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и сделал четыре результативные передачи.
Напомним, "Нижний Новгород" по итогам прошлого сезона поднялся в высший дивизион российского футбола, заменив "Оренбург", не удовлетворивший требования РФС к участникам РПЛ.
Источник: "Матч ТВ".
СМИ: "Нижний Новгород" подпишет нападающего из Канады
Нападающий Ричлорд Эннин, выступающий за юрмальский "Спартак", близок к переходу в "Нижний Новгород".
Фото: ФК "Томь"
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