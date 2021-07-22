"Уфа" подписала нападающего из чемпионата России по мини-футболу





Уфа " заключила контракт с игроком из мини-футбольного чемпионата России Эгашем Касинтурой.

Фото: ФК "Уфа"

На сайте башкирского клуба сообщается, что трудовое соглашение рассчитано на три года.



Ранее 23-летний ангольский нападающий не выступал за команды из большого футбола.



В прошлом сезоне Касинтура играл за клуб "Новая Генерация", который участвует в чемпионате России по мини-футболу. За это время форвард забил за команду четырнадцать голов в тридцати матчах.



Ранее состав уфимцев пополнил игрок "Ростова" Александр Саплинов. Атакующий полузащитник будет выступать за клуб на правах аренды до окончания сезона 2021/22.