На сайте башкирского клуба сообщается, что трудовое соглашение рассчитано на три года.
Ранее 23-летний ангольский нападающий не выступал за команды из большого футбола.
В прошлом сезоне Касинтура играл за клуб "Новая Генерация", который участвует в чемпионате России по мини-футболу. За это время форвард забил за команду четырнадцать голов в тридцати матчах.
Ранее состав уфимцев пополнил игрок "Ростова" Александр Саплинов. Атакующий полузащитник будет выступать за клуб на правах аренды до окончания сезона 2021/22.
"Уфа" подписала нападающего из чемпионата России по мини-футболу
"Уфа" заключила контракт с игроком из мини-футбольного чемпионата России Эгашем Касинтурой.
Фото: ФК "Уфа"
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