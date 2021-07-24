Напомним, что накануне РФС объявил о назначении Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и "Ростове", наставником которого он является. Контракт с Карпиным будет рассчитан до 31 декабря текущего года.
Семак после победы "Зенита" над "Химками" в матче первого тура РПЛ (3:1) заявил, что ему не предлагали возглавить сборную России.
"Предложений не было. Карпину желаю удачи, буду за него болеть", - сказал Семак.
Источник: Спорт-Экспресс
Семак заявил, что ему не предлагали возглавить сборную России
Наставник "Зенита" Сергей Семак после победы над "Химками" в матче РПЛ сообщил, что ему не предлагали возглавить сборную России.
Фото: "Зенит"
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