Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Химки
1 - 3
ЗенитЗавершен
Локомотив
3 - 1
Арсенал ТулаЗавершен
Рубин
1 - 0
СпартакЗавершен

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Торпедо
3 - 1
АланияЗавершен
Факел
2 - 0
ТомьЗавершен
Волгарь
1 - 0
НефтехимикЗавершен
Спартак-2
2 - 1
ЕнисейЗавершен
Краснодар-2
1 - 1
ТекстильщикЗавершен
Ротор
0 - 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Балтика
1 - 1
ОренбургЗавершен

Семак заявил, что ему не предлагали возглавить сборную России

Наставник "Зенита" Сергей Семак после победы над "Химками" в матче РПЛ сообщил, что ему не предлагали возглавить сборную России.
Фото: "Зенит"
Напомним, что накануне РФС объявил о назначении Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и "Ростове", наставником которого он является. Контракт с Карпиным будет рассчитан до 31 декабря текущего года.

Семак после победы "Зенита" над "Химками" в матче первого тура РПЛ (3:1) заявил, что ему не предлагали возглавить сборную России.

"Предложений не было. Карпину желаю удачи, буду за него болеть", - сказал Семак.

Источник: Спорт-Экспресс

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Семак Зенит Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Игонин: футболисты "Зенита" не взялись за игру с первых минут эксклюзив
"Спартак" проиграл "Рубину" в первом туре РПЛ 75
"Локомотив" одержал волевую победу над "Арсеналом", заканчивая игру в большинстве 11
Семак прокомментировал победу "Зенита" над "Химками" 1
Семак объяснил, почему заменил Дзюбу в игре с "Химками" 5
Кержаков — лучший игрок матча "Химки" — "Зенит"
Безбородов отменил первый гол "Спартака" в этом сезоне РПЛ 7
Кирьяков: во втором тайме «Зенит» дожал «Химки», забив на классе эксклюзив
Писарев подтвердил информацию о том, что войдет в тренерский штаб сборной России
Терехин: ошибки защитников «Химок» - это вторая лига эксклюзив
Семак заявил, что ему не предлагали возглавить сборную России 4
Семак рассказал, когда решится судьба Дриусси эксклюзив
"Мы так привыкли жить одним тобой". Фанаты "Спартака" посвятили баннер клубу словами песни MaкSим (фото)
Источник: Кварацхелия перейдет в "Милан" 6
Матч с "Рубином" станет юбилейным для вратаря "Спартака" Максименко
Стоило убрать Дзюбу. «Зенит» за четыре минуты переиграл «Химки» 3
"Зенит" одержал волевую победу над "Химками" в матче первого тура РПЛ 26
"Локомотив" и "Арсенал" объявили стартовые составы на матч первого тура РПЛ
Соболев, Ларссон и Мозес - в основном составе "Спартака" на матч с "Рубином" 4
"Зенит" сообщил, что Дриусси может выкупить свой контракт у клуба
Баженов: Карпин - отличный специалист. Его назначение в сборную - логичное решение
"Локомотив" объявил о переходе Едвая из "Байера" 7
Хачатурянц: надеюсь, что этот сезон пройдет с меньшим количеством судейских скандалов
Экс-игрок "Спартака" Баженов назвал "Зенит" фаворитом нынешнего розыгрыша РПЛ 1
Семак поделился мнением о "Химках" перед матчем "Зенита" с подмосковной командой 2
Черевченко: мы ждем усиление состава. Это меня волнует больше всего
Матч ФНЛ-2 "Спартак" Туймазы - "Торпедо" Миасс отменили из-за ситуации с тестами на коронавирус
Канчельскис: конфликт Карпина с Дзюбой? Валера - нормальный мужик, он никогда не станет выпячивать старые обиды 1
Специалист из команды Рангника: "Локомотив" в будущем — это технологии и профессиональный рост
Дзюба и Азмун - в атаке "Зенита" на матч с "Химками". Дриусси не попал в заявку на игру 4
Все новости
-