- В целом я бы сказал, что "Спартак" провел хороший матч, хоть и проиграл. Проблемы с реализацией - это в большей степени невезение, чем какая-то системная вещь. К тому же кураж поймал сегодня Дюпин. Давление красно-белых не было навалом, они хорошо разыгрывали, комбинировали. Главное, что команда много создает. Хуже, когда моментов нет, - передает слова Бубнова Sportbox.
В матче первого тура Российской премьер-лиги казанский "Рубин" победил на своем поле "Спартак" со счетом 1:0. Гол, определивший исход встречи, был забит на 49 минуте - отличился левый защитник Илья Самошников, которому удался сольный проход из центра поля после потери нападающего "Спартака" Джордана Ларссона и мощный удар с рикошетом от центрального защитника красно-белых Самюэля Жиго. Москвичи имели территориальное преимущество (41%:59% по владению, 7(5):9(5) по ударам, 3:10 по угловым), но не смогли воплотить его в забитый мяч благодаря отличной игре голкипера казанцев Юрия Дюпина.
Бубнов: "Спартак" провел хороший матч, хоть и проиграл. Хуже, когда моментов нет
Экс-защитник "Спартака" и футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение красно-белых от "Рубина" (0:1) в матче 1 тура РПЛ.
Фото: Sportbox
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