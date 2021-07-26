Напомним, ранее СМИ сообщили об интересе "Спартака" к 27-летнему полузащитнику "Бенфики" Габриэлу. Указывалось, что сумма трансфера бразильца может составить 10 миллионов евро.
Кулемин опроверг данные об интересе "Спартака" к игроку.
"К нам уже весь состав "Бенфики" на словах отправили. Нет, Габриэлом не интересуемся", - сказал пресс-атташе московского клуба.
Отметим, что контракт Габриэла с "Бенфикой" действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в семь миллионов евро.
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: "Спартак" может подписать полузащитника "Бенфики"
В "Спартаке" прокомментировали данные об интересе к полузащитнику "Бенфики" Габриэлу
Пресс-атташе "Спартака" Ярослав Кулемин прокомментировал информацию о заинтересованности клуба в услугах хавбека "Бенфики" Габриэла Пиреса.
Фото: EFE
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!