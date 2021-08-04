Согласно информации источника, Семин, с большой долей вероятности, будет назначен на должность главного тренера "Ростова".
Напомним, что ранее "желто-синие" остались без главного тренера. Занимавший этот пост Валерий Карпин покинул клуб. Он сосредоточится на работе в должности наставника сборной России. Отметим, что контракт Карпина с РФС рассчитан до конца текущего года. Предполагается возможность продления.
Источник: РБ Спорт
Арутюнянц: "Ростов" представит нового главного тренера в ближайшие дни
Источник: Семин, с большой долей вероятности, возглавит "Ростов"
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин может возглавить "Ростов".
Фото: "СЭ"
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