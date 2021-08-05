По информации источника, новое соглашение будет заключено на улучшенных для игрока условиях. Детали обсуждаемого контракта не сообщаются.
Действующее соглашение 24-летнего россиянина с красно-белыми рассчитано до конца июня 2024 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 11 млн евро.
Соболев провёл за "Спартак" в прошлом сезоне 24 матча во всех турнирах. В них нападающий отличился 15 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
Форвард принимал участие в Евро-2020 в составе сборной России. В совокупности за три матча на турнире Соболев провёл на поле 34 минуты, один раз оставшись в запасе и дважды появившись на поле после замены, результативными действиями не отличился. Национальная команда покинула Евро-2020 после завершения групповой стадии.
Источник: "СЭ".
Соболев близок к продлению контракта со "Спартаком"
Нападающий "Спартака" Александр Соболев близок к завершению процедуры продления контракта с московской командой.
Фото: ФК "Спартак"
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