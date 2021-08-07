По информации источника, игра будет посвящена столетию красно-белых и в случае успешного завершения переговоров должна состояться в следующем году.
Ранее "Спартак" уже проводил матч на Красной площади. Игра состоялась в 1936 году. Тогда футболисты основного состава красно-белых противостояли своему дублю. Игра завершилась победой главной команды со счётом 4:3. Длительность матча составила всего 43 минуты, за ходом встречи лично наблюдал генеральный секретарь партии большевиков Иосиф Сталин.
Планируется, что в этот раз "Спартак" также сыграет со своим дублем.
Помимо матча на Красной площади, красно-белые находятся в поиске статусного соперника из верхней части рейтинга европейских команд для проведения игры на домашнем стадионе "Открытие Банк Арена" летом следующего года.
Источник: "СЭ".
"Спартак" хочет провести матч в честь 100-летнего юбилея клуба на Красной площади
Московский "Спартак" находится на стадии переговоров об организации матча на Красной площади.
Фото: Getty Images
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