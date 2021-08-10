Источник: клубы РПЛ проголосовали за перенос 6 тура в интересах сборной России

По информации источника, большинство клубов РПЛ согласились на перенос 6 тура чемпионата России для выделения дополнительных дней на подготовку национальной сборнной.

Фото: РФС