Клубы Российской премьер-лиги большинством голосов одобрили перенос 6 тура чемпионата России с 28-29 августа на другую дату, сообщают СМИ.
Ранее с такой просьбой обратился к лиге новый главный тренер сборной России Валерий Карпин с целью получения дополнительных дней подготовки к важнейшему матчу отборочного цикла к ЧМ-2022 против сборной Хорватии. По данным источника, голосование проводилось заочно. Также сообщается, что голосование по новой дате тура пройдет позднее. Наиболее вероятным является перенос на 24-26 августа. Поскольку в эти дни проводятся матчи квалификации еврокубков, при выходе "Спартака", "Рубина" или "Сочи" в соответствующие стадии их матчи в 6 туре РПЛ состоятся в более поздние даты.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: клубы РПЛ проголосовали за перенос 6 тура в интересах сборной России
По информации источника, большинство клубов РПЛ согласились на перенос 6 тура чемпионата России для выделения дополнительных дней на подготовку национальной сборнной.
Фото: РФС
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