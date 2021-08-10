Источник сообщает, что 24-летний аргентинец может продолжить карьеру в Лиге 1.
Расставание с Понсе выглядит для москвичей последовательным. В основном составе команды на его позиции чаще выходят Александр Соболев и Джордан Ларссон. Кроме того, на данный момент в заявке "Спартака" присутствуют десять легионеров при допустимых восьми, что подталкивает красно-белых к расставанию с аргентинским форвардом.
Следует отметить, что к Понсе также проявляет интерес "Селтик".
Сегодня московская команда проведёт ответную встречу двухматчевого противостояния с португальской "Бенфикой" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра пройдёт в Лиссабоне и начнётся в 22:00 по московскому времени.
Первый матч между этими командами закончился поражением "Спартака" со счётом 0:2. Голами в составе португальцев отметились Рафа Силва и Жилберто.
Источник: score.fr.
"Ланс" заинтересован в приобретении Понсе
"Ланс" может пополнить нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе.
Фото: ФК "Спартак"
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