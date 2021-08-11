- Из больницы Миладиновича пока не выписали. Он будет там находиться еще порядка 7 дней. Потом врачи уже назначат реабилитацию. Иван идет на поправку, улучшения есть, но о его участие в следующем матче говорить не приходится, - передает слова Кудряшова Sport24.
26-летний центральный защитник "Нижнего Новгорода" Иван Миладинович получил тяжелую травму на 52 минуте выездного матча 3 тура Российской премьер-лиги против "Спартака" (2:1), столкнувшись головами с нападающим красно-белых Эсекьелем Понсе. После матча у футболиста были диагностированы ушибленная рана лобной области слева и закрытая черепно-мозговая травма.
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Источник: Миладинович переведен из реанимации в обычную палату
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Стало известно состояние защитника "Нижнего Новгорода" Миладиновича, получившего травму в матче со "Спартаком"
Заместитель директора "Нижнего Новгорода" по трансферной политике Игорь Кудряшов дал информацию о состоянии здоровья центрального защитника Ивана Миладиновича.
Фото: ФК "Урал"
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