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Стало известно состояние защитника "Нижнего Новгорода" Миладиновича, получившего травму в матче со "Спартаком"

Заместитель директора "Нижнего Новгорода" по трансферной политике Игорь Кудряшов дал информацию о состоянии здоровья центрального защитника Ивана Миладиновича.
Фото: ФК "Урал"
- Из больницы Миладиновича пока не выписали. Он будет там находиться еще порядка 7 дней. Потом врачи уже назначат реабилитацию. Иван идет на поправку, улучшения есть, но о его участие в следующем матче говорить не приходится, - передает слова Кудряшова Sport24.

26-летний центральный защитник "Нижнего Новгорода" Иван Миладинович получил тяжелую травму на 52 минуте выездного матча 3 тура Российской премьер-лиги против "Спартака" (2:1), столкнувшись головами с нападающим красно-белых Эсекьелем Понсе. После матча у футболиста были диагностированы ушибленная рана лобной области слева и закрытая черепно-мозговая травма.

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Теги: Нижний Новгород Спартак Миладинович
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