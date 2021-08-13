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Яровинский: я бы в жизни не пошел работать в "Спартак"

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский заявил, что никогда в жизни не пошел бы работать в "Спартак".
Фото: ПФК ЦСКА
"Правда ли, что Зарема Салихова предлагала мне должность спортивного директора "Спартака"? Нет. Более того - я бы в жизни не пошел туда работать. По своим убеждениям. Мне нравится в "Рубине", мы выстраиваем коллектив, и ни в коем случае нельзя уходить, когда у вас сложился хороший коллектив, выстраиваются интересные обстоятельства - нельзя на полпути все это бросать", - приводит слова Яровинского "РБ-Спорт".

Пост спортивного директора "Спартака" покинул Дмитрий Попов. Заявление об уходе он сделал после поражения москвичей в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:2). Во вторник "красно-белые" вылетели из этого еврокубка, уступив лиссабонцам и в ответном матче со счетом 0:2. Теперь "Спартак" сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

"Рубин" накануне уступил в дополнительное время польскому "Ракуву" (0:1) в 3-м раунде отбора Лиги конференций. Казанский клуб завершил свое выступление в еврокубках в этом сезоне.

В РПЛ подопечные Слуцкого после 3-х туров идут без потерь, занимая 2-е место в турнирной таблице. В воскресенье, 15 августа, "Рубин" дома сыграет против "Крыльев Советов".

Источник: Федун помогает искать спортивного директора для "Спартака". Он участвует во всех встречах

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Теги: Яровинский Рубин Спартак
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