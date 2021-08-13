Помощник Семака в "Зените" назвал самое сильное качество Клаудиньо

Оливейру попросили назвать самое сильное качество Клаудиньо.
"Мы видим его как креативного футболиста, который может создать момент, отдать тонкую передачу, пробить сам. Надеемся, он добавит игре "Зенита" креатива ближе к воротам соперника", - сказал Оливейра.
Напомним, что ранее "Зенит" объявил о трансфере Клаудиньо из "Ред Булл Брагантино". 24-летний бразильский полузащитник подписал с петербуржцами пятилетнее соглашение.
Источник: Матч ТВ
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Уильям Оливейра, помощник наставника "Зенита" Сергея Семака, высказался о новичке команды Клаудиньо.
Фото: Contributor / DeFodi Images / Gettyimages.ru
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