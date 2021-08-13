Оливейра сообщил, что у 24-летнего бразильца были варианты в Европе, США и Катаре. При этом сам Клаудиньо хотел перейти именно в "Зенит", заявил тренер.
"У Клаудиньо, насколько я знаю, были и другие варианты, в том числе в Старом Свете и США, Катаре. Но он хотел прийти именно к нам. И это хорошо. Будем ждать его на поле", - сказал Оливейра.
Напомним, что накануне "Зенит" объявил о трансфере Клаудиньо из "Ред Булл Брагантино". Бразильский полузащитник заключил пятилетний контракт с петербургским клубом.
Источник: Матч ТВ
Тренер "Зенита": у Клаудиньо были варианты в Европе, США и Катаре, но он хотел прийти именно к нам
Уильям Оливейра, помощник главного тренера "Зенита" Сергея Семака, рассказал, какие варианты продолжения карьеры были у новичка петербуржцев Клаудиньо.
Фото: "Зенит"
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