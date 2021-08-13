Оливейра отметил, что в "Зените" сделают все возможное для быстрой адаптации Клаудиньо. По его словам, бразильские игроки "Зенита", соотечественники Клаудиньо, помогут новичку освоиться в клубе.
"Конечно, будет непросто. Но мы знаем, что он хотел поехать в Европу, ждал этого момента. Поэтому, со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы адаптация прошла как можно быстрее. В "Зените" достаточно дружеская атмосфера, есть футболисты из Бразилии, которые помогут ему освоиться, быстро адаптироваться и показать свой уровень", - заявил Оливейра.
Напомним, ранее было официально объявлено о переходе 24-летнего полузащитника Клаудиньо из "Ред Булл Брагантино" в "Зенит". Стороны заключили контракт, рассчитанный на пять лет.
Источник: Матч ТВ
Тренер "Зенита": у Клаудиньо были варианты в Европе, США и Катаре, но он хотел прийти именно к нам
Тренер "Зенита" высказался об адаптации Клаудиньо в клубе
Уильям Оливейра, ассистент главного тренера "Зенита" Сергея Семака, высказался на тему адаптации Клаудиньо в петербургском клубе.
Фото: ТАСС
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