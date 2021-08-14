- Как я воспринял новость об уходе Валерия Карпина из "Ростова"? Очень удивился, и, признаюсь, мне было очень грустно. Теперь хочу проявлять себя, расти как футболист и показать Карпину, что он старался не зря, работая со мной. Спасибо ему за всё! Он был и является для меня Человеком с большой буквы. Мы были дружны, и он всегда помогал мне. Если резюмировать наши отношения, он был для меня русским отцом, - передает слова Хасимото Matchtv.ru.
23 июля 2021 года пресс-служба Российского футбольного союза объявила, что главным тренером сборной России назначен наставник "Ростова" Валерий Карпин, 26 июля состоялось подписание контракта. Предполагалось, что до конца 2021 года специалист будет работать в режиме совмещения постов в клубе и сборной. Однако 2 августа Карпин и президент "Ростова" Арташес Арутюнянц объявили об уходе тренера из донского клуба из-за невозможности максимально эффективной работы сразу на двух должностях. 4 августа главным тренером "Ростова" стал 74-летний Юрий Семин.
Хасимото: очень удивился уходу Карпина из "Ростова". Он был для меня русским отцом
Полузащитник "Ростова" Кенто Хасимото рассказал о своем отношении к уходу из клуба экс-главного тренера Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"
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