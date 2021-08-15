Напомним, Александр Соболев на этой неделе продлил контракт со "Спартаком" до конца сезона-2025/26.
Панов считает, что Соболеву необходимо прибавлять во всех компонентах.
"Александру надо задуматься, собраться и перестроить свою игру. Да, его сегодня выпустили на несколько минут, но и за это время нужно постараться быть максимально полезным. Одним словом, надо прибавлять", - цитирует Панова "СЭ".
Напомним, Александр Соболев начал матч 4-го тура Российской Премьер-лиги против "Урала" (1:0) на скамейке запасных. Появился на поле российский нападающий только на 87-й минуте. По ходу этой игры болельщики "Спартака" вывесили оскорбительные баннеры в адрес игроков "Спартака".
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Александр Панов: Соболеву надо прибавлять
Бывший нападающий "Зенита", а ныне болельщик "Спартака" Александр Панов высказал мнение о нападающем "красно-белых" Александре Соболеве.
Фото: РПЛ
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