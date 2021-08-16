"Для меня отсутствие "Динамо" в этом сезоне еврокубков не было проблемой. Конечно, я амбициозен и хочу играть в еврокубках. "Динамо" в этом сезоне в них не участвует, но то, как строится клуб и команда, убедило меня, что цели здесь ставятся самые высокие. Поэтому я и перешёл сюда. Большой клуб, большие амбиции и новый вызов для меня. Я его принял", - передаёт слова Лаксальта РИА Новости.
Напомним, официально о трансфере 28-летнего уругвайца было объявлено в начале июля. Ранее права на игрока принадлежали "Милану", однако последний сезон Лаксальт провёл на правах аренды в "Селтике". Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,2 млн евро. Бело-голубые заплатили за трансфер игрока 3,5 млн евро.
В новом сезоне Лаксальт провёл за "Динамо" все четыре игры без замен. Результативными действиями не отличился.
Контракт футболиста рассчитан на три года до конца июня 2024 года.
Лаксальт - о переходе в "Динамо": отсутствие в еврокубках - не проблема. Я оказался в клубе с большими амбициями
Защитник "Динамо" Диего Лаксальт аргументировал свой переход в московскую команду.
Фото: ФК "Динамо"
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