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Совет директоров "Спартака" не давал полномочий Федуну подписывать допсоглашение с Газизовым

Представитель "Спартака" в суде с Шамилем Газизовым Татьяна Завьялова заявила, что Леонид Федун не имел полномочий для подписания дополнительного соглашения с Газизовым.
Фото: ФК "Спартак"
"Исследовали платежное поручение списанного электронным путем Газизовым. Мележиковым было обнаружено, что Федуном было подписано дополнительное соглашение, которое не было прописано трудовым договором. Совет директоров таких полномочий Федуну не давал", - сказала Завьялова.

В 2020 году Шамиль Газизов ушел из "Уфы", летом минувшего года он был назначен гендиректором "Спартака". В декабре он покинул московский клуб и впоследствии вернулся в уфимский коллектив.

Напомним, ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Капитальных активов" к "Спартаку" и Газизову на сумму 88,3 миллиона рублей. Указывалось, что иск акционерного общества связан с выплатой Газизову выходного пособия.

"Спартак" в минувшем туре Российской Премьер-лиги на своем поле обыграл "Урал" со счетом 1:0. В субботу, 21 августа, "красно-белые" в гостях сыграют против тульского "Арсенала" (16:00 мск).

На прошлой неделе московский клуб вылетел из Лиги чемпионов. Подопечные Витории уступили "Бенфике" (0:2) в третьем раунде отбора еврокубка. Теперь "Спартак" сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии пройдет 27 августа.

Источник: Чемпионат

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Теги: Спартак Федун Газизов
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