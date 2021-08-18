Лысенко отметила, что в "Динамо" собрались разносторонние футболисты. В частности, она рассказала, что обсуждает театр и литературу с полузащитником "бело-голубых" Даниилом Фоминым. Также Полина сообщила, что защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк читает в оригинале произведения Теодора Драйзера.
"Ребята разносторонние - например, с Даней Фоминым обсуждаем театр, книги. Он мне советует произведения, которые читал, и я ему. В прошлом году параллельно изучали рассказы Шолохова - читали, делились впечатлениями. С Сережей Паршивлюком интересно пообщаться. Недавно разговаривали об иностранных языках, он читает в оригинале Драйзера. Лещук может рассказать много интересного в совершенно разных областях - машины, архитектура, искусство", - рассказала Лысенко.
Отметим, что на данный момент "Динамо" пребывает на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков.
Источник: Sport24
Ведущая "Динамо ТВ": с Фоминым обсуждаем книги. С Паршивлюком интересно пообщаться, он читает Драйзера в оригинале
Ведущая "Динамо ТВ" Полина Лысенко рассказала об увлечениях игроков московской команды.
Фото: "Динамо"
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