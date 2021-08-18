По информации источника, 20-летний узбек в ближайшие дни подпишет контракт с клубом из Башкортостана. Ожидается, что это будет аренда.
Весеннюю часть минувшего сезона Российской Премьер-Лиги Урунов также провел в "Уфе" на правах аренды, где сыграл в восьми матчах, не отметившись результативными действиями. Контракт Остона со "Спартаком" рассчитан до лета 2025 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 1,2 млн евро.
Источник: Sport24
СМИ: Урунов прошел медосмотр перед подписанием контракта с "Уфой"
Полузащитник московского "Спартака" Остон Урунов успешно прошел медицинское обследование в "Уфе".
Фото: РПЛ
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