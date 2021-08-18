Матчи Скрыть

Сделать ставку

Шварц: "Динамо" ждет сложная игра. "Урал" обладает мастеровитыми игроками

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц высказался о грядущем противостоянии с "Уралом" в рамках пятого тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"В эту субботу нас ждет достаточно сложная игра. Как вы знаете, у "Урала" недавно сменился тренер. Следующая игра будет для него первой на домашнем стадионе, поэтому они попытаются проявить себя с наилучшей стороны. Последнюю игру они играли на выезде против "Спартака" и показали добротный футбол, создавали моменты. "Урал" — команда, которая обладает мастеровитыми игроками. Нам важно сыграть дисциплинированно и надежно в первую очередь в обороне", — сказал Шварц на предматчевой конференции.

В текущем первенстве Российской премьер-лиги "Динамо" располагается на четвёртой позиции. После четырёх игр в активе бело-голубых находится девять зачётных баллов. Первые очки команда потеряла в матче прошлого тура в противостоянии с "Ахматом" (1:2).

"Урал" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. В активе екатеринбуржцев одно набранное очко во встрече с дебютантом Российской премьер-лиги - "Нижним Новгородом" во втором туре первенства.

Матч между "Уралом" и "Динамо" состоится 21 августа в Екатеринбурге. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Динамо Урал Шварц
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Клаудиньо: задача "Зенита" - выход в плей-офф Лиги чемпионов 2
Лунев вызван на сбор сборной России перед матчами квалификации ЧМ-2022
"Ростов" отреагировал шуткой на презентацию третьего комплекта формы "Ювентуса" (фото)
Ярошик: Жирков нужен ЦСКА. Им не хватает опытного футболиста на поле и в раздевалке 2
Уткин: наши клубы становятся чемпионами по SMM, а в футболе результаты падают
Жена Безбородова поделилась взглядом со своей стороны на нападение на сына Стаса Пьехи 1
"Амкар" — чистый клуб, жили за 5 копеек". Гаджиев отреагировал на возможную подделку подписей Селихова и Джикии 3
Назначены арбитры на матчи 5-го тура РПЛ. Встреча между "КС" и "Сочи" пройдёт без VAR
Источник: Юрий Жирков может пополнить состав ЦСКА 5
Защитник "Ростова" Рукас продолжит выступления в "Енисее" 2
Сандро Шварц: Евгеньев — важная часть "Динамо". Не было мыслей по его трансферу в ЦСКА 3
Источник: ради перехода в "Уфу" Урунов отказался от части зарплаты 4
Шварц: "Динамо" ждет сложная игра. "Урал" обладает мастеровитыми игроками 3
Официально: Урунов вернулся из "Спартака" в "Уфу" 7
Источник: "Краснодар" отказал турецкому клубу в трансфере Сулейманова
Льяич отреагировал в соцсетях на свое отстранение от тренировок из-за отказа ехать в "Спартак" 4
Источник: подписи Джикии и Селихова при трансфере из "Амкара" в "Спартак" могли подделать, утаив выплаты игрокам 11
Источник: "Ростов" отклонил предложения двух клубов АПЛ по Норманну
СМИ: "Спартак" может подписать правого защитника "Генка" и сборной Колумбии 5
Фольмер рассказал, почему выбрал в "Ростове" игровой номер 25 1
СМИ: Вильена может стать игроком турецкого клуба
Президент "Фиорентины": если нам предложат за Влаховича 100 миллионов, я подумаю 6
Гол и результативный пас Халка вывели "Атлетико Минейро" в полуфинал Кубка Либертадорес 1
Тренер набросился с кулаками на арбитра после матча Кубка Украины (видео) 5
Лидерство "Анжи", "Шинника" и "Сокола", возрождение "Амкара", резонанс вокруг "КраСавы". Что происходит в ФНЛ-2? 1
Сенников: Головин с "Шахтером" сыграл на своем уровне и пытался что-то изменить, но его не хватило, как всегда
СМИ: "Спартак" предложил 12 миллионов евро за защитника "Гремио" 7
Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА 2
«Газпром» в «Уфе», бывшая жена встала между «Спартаком» и Жиго, из сборной России ушли врачи. Главное за 18 августа 3
"Янг Бойз" в меньшинстве победил "Ференцварош" в матче Лиги чемпионов
Все новости
-