"В эту субботу нас ждет достаточно сложная игра. Как вы знаете, у "Урала" недавно сменился тренер. Следующая игра будет для него первой на домашнем стадионе, поэтому они попытаются проявить себя с наилучшей стороны. Последнюю игру они играли на выезде против "Спартака" и показали добротный футбол, создавали моменты. "Урал" — команда, которая обладает мастеровитыми игроками. Нам важно сыграть дисциплинированно и надежно в первую очередь в обороне", — сказал Шварц на предматчевой конференции.
В текущем первенстве Российской премьер-лиги "Динамо" располагается на четвёртой позиции. После четырёх игр в активе бело-голубых находится девять зачётных баллов. Первые очки команда потеряла в матче прошлого тура в противостоянии с "Ахматом" (1:2).
"Урал" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. В активе екатеринбуржцев одно набранное очко во встрече с дебютантом Российской премьер-лиги - "Нижним Новгородом" во втором туре первенства.
Матч между "Уралом" и "Динамо" состоится 21 августа в Екатеринбурге. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.
Шварц: "Динамо" ждет сложная игра. "Урал" обладает мастеровитыми игроками
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц высказался о грядущем противостоянии с "Уралом" в рамках пятого тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
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