Как сообщили в пресс-службе "Локомотива", Зе Луиш получил повреждение на тренировке. Вскоре он пройдет медицинское обследование.
"Зе Луиш получил повреждение на сегодняшней тренировке команды. В ближайшее время легионер пройдет медицинское обследование для уточнения характера повреждения", - сказали в пресс-службе "Локо".
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Зе Луиш принял участие в трех матчах и не отличился результативными действиями.
Источник: Sport24
Источник: нападающий "Локомотива" Зе Луиш получил травму и выбыл из строя на полтора-два месяца
В "Локомотиве" подтвердили данные о травме Зе Луиша
В "Локомотиве" подтвердили информацию о том, что нападающий команды Зе Луиш получил травму.
Фото: Sport24
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