В "Спартаке" отреагировали на сообщения о вспышке коронавируса в "Урале"

В "Спартаке" отреагировали на информацию о вспышке коронавируса в "Урале", с которым "красно-белые" встречались в матче четвертого тура РПЛ (1:0).

Фото: "Спартак"