В пресс-службе "Спартака" сообщили, что игроки "красно-белых" сдали тесты на коронавирус - все результаты отрицательные.
"Спартак" действует строго в соответствии с санитарным регламентом - мы проводим регулярное и своевременное тестирование команды и персонала, как правило, за 48 часов до очередного матча. В пятницу провели свежее тестирование команды - все результаты отрицательные. Футболисты уже в Туле, готовятся к матчу с "Арсеналом", - заявили в пресс-службе.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что несколько игроков "Урала" заразились коронавирусом. При этом президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов впоследствии опроверг эти данные.
Источник: Чемпионат
Источник: несколько игроков "Урала" заразились коронавирусом
Президент "Урала" опроверг информацию о вспышке коронавируса в команде
В "Спартаке" отреагировали на сообщения о вспышке коронавируса в "Урале"
В "Спартаке" отреагировали на информацию о вспышке коронавируса в "Урале", с которым "красно-белые" встречались в матче четвертого тура РПЛ (1:0).
Фото: "Спартак"
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