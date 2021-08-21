"Такие игры дают команде уверенность. Играли хорошо, прессинговали. Мне кажется, что мы даже доминировали. Было видно, что мы играем дома. Это говорит, что мы меняем свою игру.
Мы не использовали оборонительную тактику, мы играем. В этой игре мы были на равных с действующим чемпионом", - приводит слова Газизова "Спорт-экспресс".
Напомним, сине-бело-голубые в матче против "Уфы" вышли вперед на 10-й минуте благодаря точному удару бразильского полузащитника Малкома. Команде Алексея Стукалова удалось восстановить паритет в счете усилиями нападающего Хамида Агаларова, для которого этот забитый мяч стал четвертым в нынешнем сезоне РПЛ.
"Уфа" располагается на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, имея в своем активе 5 очков.
Газизов: мне кажется, "Уфа" даже доминировала над "Зенитом". Была на равных с чемпионом
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал ничейный исход матча пятого тура Российской Премьер-Лиги против санкт-петербургского "Зенита" (1:1).
Фото: ФК "Уфа"
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