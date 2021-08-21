Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал Тула
1 - 1
СпартакЗавершен
ЦСКА
2 - 0
АхматЗавершен
Уфа
1 - 1
ЗенитЗавершен
Урал
0 - 1
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
1 - 0
СочиЗавершен

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
4 - 3
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
0 - 1
ТомьЗавершен
Металлург Лп
1 - 2
Краснодар-2Завершен
Велес
2 - 2
АланияЗавершен
КАМАЗ
0 - 1
БалтикаЗавершен
Факел
1 - 0
РоторЗавершен
Олимп-Долгопрудный
1 - 0
КубаньЗавершен
Оренбург
1 - 0
АкронЗавершен
Волгарь
0 - 1
ТорпедоЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ливерпуль
2 - 0
БернлиЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 0
БрентфордЗавершен
Манчестер Сити
5 - 0
НорвичЗавершен
Лидс
2 - 2
ЭвертонЗавершен
Астон Вилла
2 - 0
НьюкаслЗавершен
Брайтон
2 - 0
УотфордЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Алавес
0 - 1
МальоркаЗавершен
Гранада
1 - 1
ВаленсияЗавершен
Эспаньол
0 - 0
ВильярреалЗавершен
Атлетик
1 - 1
БарселонаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Верона
2 - 3
СассуолоЗавершен
Интер
4 - 0
ДженоаЗавершен
Эмполи
1 - 3
ЛациоЗавершен
Торино
1 - 2
АталантаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Фрайбург
2 - 1
Боруссия ДЗавершен
Айнтрахт
0 - 0
АугсбургЗавершен
Бохум
2 - 0
МайнцЗавершен
Герта
1 - 2
ВольфсбургЗавершен
Гройтер Фюрт
1 - 1
АрминияЗавершен
Байер
4 - 0
Боруссия МЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монако
0 - 2
ЛансЗавершен
Сент-Этьен
1 - 1
ЛилльЗавершен

Газизов: мне кажется, "Уфа" даже доминировала над "Зенитом". Была на равных с чемпионом

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал ничейный исход матча пятого тура Российской Премьер-Лиги против санкт-петербургского "Зенита" (1:1).
Фото: ФК "Уфа"
"Такие игры дают команде уверенность. Играли хорошо, прессинговали. Мне кажется, что мы даже доминировали. Было видно, что мы играем дома. Это говорит, что мы меняем свою игру.

Мы не использовали оборонительную тактику, мы играем. В этой игре мы были на равных с действующим чемпионом", - приводит слова Газизова "Спорт-экспресс".

Напомним, сине-бело-голубые в матче против "Уфы" вышли вперед на 10-й минуте благодаря точному удару бразильского полузащитника Малкома. Команде Алексея Стукалова удалось восстановить паритет в счете усилиями нападающего Хамида Агаларова, для которого этот забитый мяч стал четвертым в нынешнем сезоне РПЛ.

"Уфа" располагается на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, имея в своем активе 5 очков.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Газизов УФА Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Осинькин: матч получился хотя и очень тяжелым, но неплохим с нашей стороны
"Барселона" впервые потеряла очки после ухода Месси, сыграв вничью с "Атлетиком" 2
Павлюченко - о покере в ворота "Коломны": конечно, не РПЛ и не АПЛ, но мне по кайфу
Пеллегрини: Ла Лига - позорище. Тут убивают время и симулируют больше, чем где-либо, просто стыдно 1
Зиньковский: пенальти в наши ворота не назначили ошибочно, поэтому мы рады, что на матче не было VAR
Федотов - о матче с "Крыльями Советов": при подготовке у "Сочи" были отравления, но это наше внутреннее дело
Губернатор Самарской области: будем продолжать работу в укреплении состава "Крыльев"
Шварц ответил на вопрос о том, есть ли у "Динамо" амбиции попасть в Лигу чемпионов
"Аталанта" вырвала победу у "Торино", Миранчук вышел во втором тайме
Жара в столице Башкирии! «Зенит» свысока отнесся к «Уфе», поплатившись потерей двух очков и лидерства
Кавазашвили: набор игроков у "Спартака" посредственный. Витория просто не привык к таким футболистам 1 эксклюзив
"Динамо" при Шварце выдало лучший старт клуба в РПЛ за последние 7 лет - 4 победы в 5 турах 3
Газизов: мне кажется, "Уфа" даже доминировала над "Зенитом". Была на равных с чемпионом 4
Болельщики "Зенита" и "Уфы" устроили перекличку, скандируя матерную кричалку про Дзюбу 10
"Валенсия" с Черышевым в составе спаслась в концовке в матче с "Гранадой"
"Динамо" возглавило таблицу после ничьей "Зенита". Только "Рубин" может обойти бело-голубых 2
"Крылья Советов" одержали первую победу в сезоне, обыграв "Сочи" 4
Масалитин: Влашич сейчас практически не помощник для ЦСКА. Он просто держит место 10 эксклюзив
У Дзюбы 0 голов в 6 стартовых матчах сезона. В 2017 году Артем не забивал в 10 играх подряд 3
Семак подвёл итоги противостояния "Уфы" и "Зенита" 3
Масалитин - о ЦСКА: молодцы, начали молодых подключать. Яковлев забил - уже радость 5 эксклюзив
Миранчук остался в запасе "Аталанты" на первый матч сезона. Малиновский в основе
Алексей Игонин: хотелось бы, чтобы "Зенит" еще прибавил минимум процентов на 20-25 1 эксклюзив
Шмаров: надо предъявлять претензии футболистам "Спартака". При Тедеско у команды тоже не было игры 5 эксклюзив
Кирьяков: у "Спартака" не было команды, но были ветеранские скорости 2 эксклюзив
39-летний Роман Павлюченко забил четыре мяча в матче ФНЛ-2
Источник: Бека-Бека успешно прошел медобследование перед трансфером в "Локомотив" 1
Уткин: "Зенит" накрывается прессингом "Уфы" словно медным тазом. Где взять оптимизм перед Лигой чемпионов? 14
Головин был удалён с поля в матче против "Ланса", монегаски пропустили дважды 3
Пономарев: ЦСКА играл в большинстве почти два тайма, но голевых моментов создал мало 3 эксклюзив
Все новости
-