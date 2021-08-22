Новосельцев заявил, что у "Спартака" не получилось создать много опасных моментов у ворот "оружейников". По словам игрока, "Арсенал" был ближе к победе в этой встрече.
"Получилась боевая интересная игра. Думаю, болельщикам она понравилась. У "Спартака" хорошие, качественные исполнители, поэтому настраивались на тяжелый матч. Так и вышло на деле. Легко нам не было, но большого количества моментов у наших ворот они не создали. Более того, если смотреть по моментам, то мы, наверное, были поближе к победе", - сказал Новосельцев.
Отметим, что "Спартак", набрав семь очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Арсенал" - 12-й (четыре очка).
Источник: Sport24
Новосельцев: если смотреть по моментам, "Арсенал" был ближе к победе в матче со "Спартаком"
Защитник "Арсенала" Иван Новосельцев высказался о матче со "Спартаком", прошедшем в рамках пятого тура РПЛ (1:1).
Фото: Sport24
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