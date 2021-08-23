Гендиректор "Чайки" — о понижении в классе: нет смысла комплектоваться на уровне ФНЛ-1

Генеральный директор "Чайки" из Песчанокопского Максим Пономарев поделился мнением о влиянии понижения в классе на трансферную политику клуба.





Фото: инстаграм "Чайки"