"Важно понимать, что прямо сейчас не имеет смысла комплектоваться на уровне решения задач в ФНЛ-1, находясь лигой ниже. Это попросту нерационально. Сейчас команда укомплектована высококачественными футболистами, способными добиться нужной цели. Плюс не стоит забывать о количественном лимите для заявки, небольшой запас мест следует оставить для зимы", - передаёт слова Пономарева "Матч ТВ".
Напомним, в начале июля контрольно-дисциплинарный комитет РФС применил к "Чайке" серьёзные санкции за уличение в организации договорных матчей. Команда была переведена на одну лигу ниже. В этом сезоне "Чайка" выступает в ФНЛ-2, хотя изначально предполагалось, что она выступит в ФНЛ-1.
В текущем первенстве Футбольной национальной лиги-2 клуб располагается на третьей позиции, набрав в четырёх матчах десять очков.
На первом месте находится махачкалинский "Анжи", одержавший победы во всех четырёх встречах.
Гендиректор "Чайки" — о понижении в классе: нет смысла комплектоваться на уровне ФНЛ-1
Генеральный директор "Чайки" из Песчанокопского Максим Пономарев поделился мнением о влиянии понижения в классе на трансферную политику клуба.
Фото: инстаграм "Чайки"
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