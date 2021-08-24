"В последнем матче полузащитники "Аталанты" были травмированы, а Миранчук все равно остался на скамейке. Алексей просто не способен выполнять требования Гасперини. Миранчук мало чего сделал для своей карьеры. Для него многое сделал Семин, партнеры по клубу, но не он сам.
Если он хочет прогрессировать, надо уходить в другую итальянскую команду вроде "Сассуоло" или "Кальяри". Уверен, у "Аталанты" уже сейчас есть несколько вариантов по аренде Миранчука. Если они усилятся игроком без паспорта ЕС, то Алексею укажут на дверь, его просто поставят перед фактом", — цитирует Лахтера Sport24.
Алексей Миранчук перешёл из "Локомотива" в "Аталанту" в сентябре прошлого года. В серии A-2020/21 25-летний полузащитник провёл 25 матчей. В них игрок забил четыре мяча и дважды ассистировал партнёрам.
"Аталанта" в прошлом сезоне заняла третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата и получила путёвку на групповой этап Лиги чемпионов.
"Сассуоло" расположилось на восьмой строчке, набрав за футбольный год 62 очка.
"Кальяри" заняло место в нижней части турнирной таблицы итальянского первенства. В активе команды оказалось 37 зачётных баллов. Всего четыре очка отделило "Кальяри" от зоны вылета в Серию B.
Агент Лахтер: Миранчук - маленький принц "Локомотива", а Малиновский сам себя сделал
Лахтер: Миранчук не способен выполнять требования Гасперини. Надо уходить в другую итальянскую команду
Футбольный агент Деннис Лахтер оценил положение полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанте".
Фото: ФК "Аталанта"
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