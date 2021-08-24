По данным источника, "Арсенал" выступает за введение в Премьер-Лиге лимита по формуле "10+15". При этом в клубе считают необходимым ввести некоторые критерии качества для иностранных игроков. К примеру, речь может идти о том, чтобы в заявку команд РПЛ вносились только легионеры, выступающие за свои национальные сборные.
Напомним, ранее стало известно, что РФС направил клубам РПЛ на рассмотрение предложения по реформам российского футбола. В частности, РФС выступает с предложением отменить лимит на легионеров.
Источник: Чемпионат
"Ростов" выступил против полной отмены лимита на легионеров
РФС опубликовал заявление об изменении формата соревнований и лимита на легионеров
"Арсенал" выступает за смягчение лимита на легионеров в РПЛ
Тульский "Арсенал" поддерживает смягчение действующего ныне в РПЛ лимита на легионеров.
Фото: РИА Новости
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