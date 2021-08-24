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Пуцко: наверное, удаление Харина с ЦСКА справедливое

Защитник "Ахмата" Александр Пуцко прокомментировал удаление своего одноклубника Евгения Харина в матче 5 тура РПЛ с ЦСКА (0:2).
Фото: РПЛ
- Что думаю по ситуации с удалением Харина? Наверное, удаление справедливое. Первая желтая точно была. Вторая... Ну я думаю, тоже была, потому что Женя Харин пошел встык. Марио мяч прокинул. Мне кажется, эта желтая тоже по делу, - цитируют Харина "Известия".

Матч 5 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Ахмат" завершился победой красно-синих со счетом 2:0. Уже на 23 минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля защитник гостей Евгения Харин, который оба своих предупреждения "заработал" на защитнике ЦСКА Марио Фернандесе. Счет был открыт на 71 минуте игры - это сделал 19-летний нападающий Владислав Яковлев. Через 4 минуты Чидера Эджуке установил окончательный результат.

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Теги: Ахмат ЦСКА Харин Пуцко
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