"Не припомню, чтобы у "Спартака" была такая долгая серия. Совсем как-то мрачно и уныло. Последнее слово как нельзя лучше подходит к матчу "Спартака" и тульского "Арсенала". Более унылого футбола я в жизни не видел, причем в исполнении обеих команд. Будем откровенны, у нашего тренера не так много времени, чтобы выстроить свою игру", - цитирует Мацуева Матч ТВ.
"Спартак" на своем поле в рамках 6-го тура РПЛ примет "Сочи". Матч начнется в 18:30 мск. Обслуживать эту встречу будет судейская бригада во главе с Виталием Мешковым, за систему ВАР будет отвечать Иван Сиденков.
"Красно-белые" в предыдущем туре потеряли очки в Туле, сыграв вничью с местным "Арсеналом" (1:1). Подопечные Витории располагаются на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 7 очков.
"Сочи" в минувшие выходные в гостях проиграл "Крыльям Советов" (0:1). Сочинский клуб, в активе которого 9 очков, занимает 5-ю строчку в таблице.
Мацуев: не припомню, чтобы у "Спартака" была такая долгая серия. Совсем как-то мрачно и уныло
Народный артист РФ и известный пианист Денис Мацуев, являющийся поклонником "Спартака", негативно отозвался об игре команды.
Фото: "Getty Images"
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