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Тульский "Арсенал" выступил за смягчение лимита на легионеров

Тульский "Арсенал" накануне голосования по вопросу отмены или смягчения лимита на легионеров в РПЛ сделал официальное заявление.
Фото: РПЛ
"Согласны с тем, что должна быть свободная конкуренция, и именно она является главным стимулом для развития игроков. Но давайте не забывать и об интересах сборной России, о том, какого качества легионеры могут оказаться в РПЛ в случае полной отмены лимита.

В этой связи мы выступаем за его постепенное смягчение по формуле "10+15". Но ни в коем случае не со следующего сезона, а в более отдалённой перспективе. Нужен переходный период", - заявила пресс-служба "Арсенала".

Большинство клубов РПЛ считают, что лимит на легионеров должен быть ослаблен до системы "10+15", когда в заявке команды на сезон сможет находиться 10 иностранных футболистов, а не восемь, как есть сейчас. Напомним, 23 августа клубы Российской Премьер-лиги провели собрание, где обсудили изменение формата лимита на легионеров, а также новый формат проведения чемпионата России.

Тульский "Арсенал" после 6-ти туров располагается на 15-м месте в таблице чемпионата России. В активе "оружейников" 4 очка. В последнем туре "Арсенал" в гостях уступил грозненскому "Ахмату" (1:2). В 7-м туре туляки на своем поле примут ЦСКА. Матч пройдет после паузы на игры сборных.

Источник: Чемпионат

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Теги: Арсенал Тула РПЛ
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