Агент отметил, что Влашич всегда хорошо чувствовал себя в ЦСКА. Вместе с тем игроку пора было перейти в другой клуб, заявил Мартич. По словам агента, все стороны должны быть довольны этим трансфером.
"Это были хорошие три года в ЦСКА. К сожалению, результаты клуба были не такими, как мы ожидали, но Никола всегда чувствовал себя хорошо в ЦСКА. Спустя три года пришло время перемен. Это было хорошее сотрудничество, Влашич хорошо поиграл за ЦСКА, а клуб хорошо на нем заработал. С другой стороны, Никола прогрессировал в ЦСКА, играл в Лиге чемпионов и заслужил трансфер в АПЛ. Все должны быть довольны этим переходом", - сказал Мартич.
Отметим, что сегодня, 31 августа, было официально объявлено о переходе Влашича в "Вест Хэм". Напомним, что хорватский хавбек выступал за ЦСКА с 2018 года.
Источник: Чемпионат
Влашич высказался о своем переходе в "Вест Хэм"
Агент Влашича прокомментировал переход игрока в "Вест Хэм"
Агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника Николы Влашича, высказался о переходе игрока из ЦСКА в "Вест Хэм".
Фото: ЦСКА
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