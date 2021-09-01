Напомним, что ранее РПЛ объявила о временном приостановлении сертификата "Ростов-Арены" из-за плохого состояния газона. В связи с этим "Ростов" не смог бы проводить игры на домашнем стадионе, в том числе ближайший поединок чемпионата России против "Краснодара".
По сведениям источника, "Ростов" устранил все проблемы с полем, возникшие вследствие аномальных погодных условий. Ожидается, что в четверг в Ростов-на-Дону прибудет комиссия РПЛ, которая, с большой долей вероятности, разрешит "желто-синим" проводить матчи на домашнем стадионе. Это значит, что игра "Ростов" - "Краснодар", запланированная на 13 сентября, состоится на "Ростов-Арене".
Если бы "Ростов" не привел в порядок поле на домашнем стадионе, игра могла бы пройти на арене "Краснодара", поскольку именно ее "желто-синие" заявили в качестве резервной.
Источник: РБ Спорт
Источник: "Ростов" сыграет с "Краснодаром" на своем поле. Был риск переноса матча на арену "быков"
"Ростов" проведет матч против "Краснодара" на своем поле, "желто-синие" привели в порядок газон на домашнем стадионе.
Фото: РИА Новости
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