Агент Лахтер назвал спортивной дискриминацией ситуацию с игроками "Зенита" Малкомом и Клаудиньо

Лахтер заявил, что "Зенит" решил отозвать Клаудиньо и Малкома из сборной Бразилии, чтобы они могли пройти карантин и отправиться с петербургской командой на выездной матч Лиги чемпионов с "Челси".
"Сложилась странная ситуация, которую еще недавно сложно было представить, связанная с пандемией и регулированием в Англии въезда из стран "красной зоны", в которых оказались три игрока "Зенита". Если они будут пребывать в карантине меньше срока, то их могут просто не пустить, хотя они являются ведущими футболистами. "Зенит" просто будет ослаблен в таком случае. Очевидно, что есть спортивная дискриминация, поэтому клуб воспользовался правом преждевременного возврата, чтобы игроки успели вернуться в расположение и получить возможность отправиться в Англию", - сказал Лахтер.
Источник: RT
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Фото: "Зенит"
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