- Выбрал команду очень просто. Этот клуб очень хотел меня подписать. Он приложил большие усилия. Я почувствовал себя здесь хорошо, приехал, посмотрел все, удивился. Это главная причина. Больше всего желание проявил именно "Вайле".
Клубы из России? Они были заинтересованы. Но чтобы вызвать во мне большое удовольствие, так себя вел только "Вайле", - приводит слова Джорджовича "РБ Спорт".
27-летний черногорец в общей сложности провел в Российской Премьер-Лиге 81 матч, в которых отметился 17 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Также на его счету 11 игр и 1 гол в составе национальной сборной. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джорджевича в 1,2 млн евро.
Джорджевич продолжит карьеру в Дании
Джорджевич объяснил, почему перешел в "Вайле", а не в один из российских клубов
Экс-форвард "Зенита", "Локомотива" и тульского "Арсенала" Лука Джорджевич поделился эмоциями от подписания контракта с датским "Вайле".
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!