По данным источника, "Вольфсбург" был готов приобрести 24-летнего шведа за 9 млн евро плюс еще 1 млн выплатить бонусами. Красно-белые отказали немецкому клубу, так как по условиям соглашения вынуждены были бы сами выплатить 25% от этой суммы: 10% самому игроку, 10% агенту и 5% предыдущему клубу Ларссона.
Джордан защищает цвета "Спартака" с августа 2019 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2023-го. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги форвард принял участие в шести матчах, не отметившись результативными действиями. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ларссона в 15 млн евро.
Источник: Metaratings.ru
Стало известно, сколько "Вольфсбург" предлагал "Спартаку" за трансфер Ларссона
Нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон мог сменить клубную прописку в межсезонье.
Фото: ФК "Спартак"
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