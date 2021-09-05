Комолов сообщил, что помнит Макарова по выступлениям в Футбольной национальной лиге. По его словам, тогда тренеры не слишком высоко оценивали игровые способности Дениса.
"Я же Макарова помню еще по ФНЛ, когда он играл за "Нефтехимик". На разборе тренеры предупреждали: "Этот молодой у них бегает, мяч никому не отдает и назад не возвращается". Теперь Макаров в сборной России. А нам рассказывали, что он никакой", - сказал Комолов.
Источник: Sport24
"Гуляли до четырех утра, я вышел на поле в одиннадцать". Комолов - о том, как тренировался с похмелья в "Зените"
Комолов: теперь Макаров в сборной России. А когда Денис играл в ФНЛ, рассказывали, что он никакой
Российский футболист Павел Комолов высказался о полузащитнике "Динамо" и сборной России Денисе Макарове.
Фото: "Динамо"
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